بالصور.. غلق وتشميع مقهيين بدمياط لمخالفة الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة موسعة على المقاهي، مساء الإثنين، لمراقبة مدى توافر التدابير الوقائية والاحترازية، ومدى الالتزام بالتعليمات التي أقرتها الحكومة، ومتابعة تراخيص المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين، بسبب مخالفة الإجراءات والشروط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المنشآت.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن الحملات مستمرة يوميا في أنحاء المحافظة، لضبط المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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