شاهد وكأنك بينهم.. محاضرة عن الحج

ألقى الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي محاضرة بعنوان (مقاصد الحج ونازلة كورونا ) وذلك ضمن الدورة العلمية الافتراضية بالمسجد الحرام "فقه المناسك ومقاصدها في ظل جائحة كورونا"
وافتتح الدرس بشرح حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي راوهالإمام مسلم رحمه الله تعالى،
وبيّن مسائل الحديث.
كما تطرق فضيلته خلال الدرس إلى سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج لوجود المنكرات الموجودة حول الكعبة لعدم زوالها ، أو أن الحجة التي كانت في سنة تسعمن الهجرة لم تكن في شهر ذي الحجة وكانت في شهر ذي القعدة.
واختتم الدرس بالتضرع إلى الله _ عز وجل _ أن يتم للحجيج حجهم والذي تقيمه الدولة في ظروف استثنائية حرصاً على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام سائلاً المولى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وعقيدتها أنه اولي ذلك والقادر عليه.
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