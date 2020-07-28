ابنة الفنان عبد الهادي بلخياط تنفي خبر وفاة والدها: إنه بخير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، بإشاعة وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط، في وقت أكدت فيه ابنته مريم أنه بصحة جيدة، وأن كل ما راج عار من الصحة.

وأكدت مصممة الأزياء، مريم بلخياط ابنة أيقونة الموسيقى المغربية، أن والدها بخير، لتحسم الجدل الذي خلقته إشاعة الوفاة، وجعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون عن مدى صحة الخبر.

وعلقت مريم بلخياط على منشور يروج لوفاة والدها : “هل أنتم جادون.. والدي بخير”.

وأكد الإعلامي عتيق بنشيكر في تدوينة فايسبوكية أن وفاة بلخياط إشاعة، وكتب: “خبر وفاة بلخياط إشاعة سامح الله من تسبب في انتشارها”.

يذكر أن عبد الهادي بلخياط، أحد أهرام الموسيقى المغربية، البالغ من لعمر 79 سنة، اعتزل الغناء سنة 2012، وتوجه نحو ميدان الموعضة والإرشاد الديني.