اعتقال أفراد “مافيا” مغربية في إسبانيا تستعمل كرسي طبيب أسنان لتعذيب أفراد “المافيات” المنافسة في غرفة عازلة للصوت

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية أفراد “مافيا” مغربية تنشط في جنوب الجارة الشمالية للمغرب، وضبطت بحوزتهم كرسي طبيب أسنان يستخدمونه في تعذيب أفراد “المافيات” المنافسة على الاتجار الدولي في المخدرات.
وكشفت صحيفة “دياريو دي أفيسوس” أن أعضاء “المافيا” المغربية الهولندية كانوا يعملون على تعذيب أفراد العصابات المنافسة في غرفة عازلة للصوت من خلال الاستعانة بكرسي يستخدمه أطباء الأسنان.
وشدد المصدر ذاته على كون المصالح الأمنية الاسبانية والهولندية أنهت فصول واحدة من أكثر الحروب دموية بين تجار المخدرات في إسبانيا، مبرزة أنها نجحت في تفكيك “مافيا” كانت تستخدم التعذيب والاختطاف لتصفية الحسابات بين أفراد العصابات المتنافسة ذات الصلة بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وأوضح المصدر نفسه أن “المافيا” المغربية كانت تنشط في هولندا وكان لها تواجد في إسبانيا، وتحديدا مدينة مالقا، مبرزا في السياق ذاته أنه سيتم البحث في علاقة أفرادها بالعديد من جرائم القتل التي ارتكبت خلال السنوات الأخيرة.
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