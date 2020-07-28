شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السنغال 83 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين فيها إلى 9764. وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية امس أنه سُجلت 6477 حالة شفاء، مقابل 194 حالة وفاة من بينها 3 حالات وفاة جديدة.

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