شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تضع إيران أمام المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

بعد أن رضخت إيران للمطالب الأوكرانية والدولية بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطها صاروخ إيراني أطلقه الحرس الثوري، وكان على متنها 176 مدنيًا من جنسيات متعددة، وأعلنت السلطات الأوكرانية نتائج تحليل المعلومات للصندوقين والذي جرى في فرنسا، إن المعلومات المسجلة تؤكد حدوث «عمل غير قانوني»، وقالت إن المعلومات تضع نظام الملالي أمام المسؤولية القانونية الدولية.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفين ينين إن إعادة قراءة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران، أكدت حدوث تدخل غير قانوني في الرحلة، دون أن يوضح التفاصيل.

وكان مجلس سلامة النقل في كندا أعلن الخميس الماضي أن فريقًا دوليًا يفحص الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالخطأ، والتي من بين ضحاياها 57 كنديًا، انتهى من التحليل الأولي للبيانات في فرنسا.

وقالت كاثي فوكس رئيس المجلس في بيان: اكتمل العمل في باريس، لكن التحقيق أبعد ما يكون عن نهايته لا تزال هناك أسئلة مهمة كثيرة بحاجة إلى إجابات.

وكانت إيران وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لتحليل بياناتهما ومعرفة تفاصيل ما جرى في تلك الرحلة.

وأشار مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه) إلى أن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة التي أسقطت في الثامن من يناير الماضي.

وقال المكتب إنه استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة بما في ذلك الحادث ذاته، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.

ووافقت إيران في يونيو الماضي بعد مماطلة لأشهر على إرسال الصندوقين الأسودين إلى المكتب الفرنسي من أجل التحليل، ما أنهى أزمة طال أمدها مع كندا وأوكرانيا وفرنسا بشأن الوصول للبيانات.

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في المقابل، اعترضت لجنة أهالي ضحايا الطائرة في كندا على تعيين محقق إيراني، واعتبرت أنه لا يمكن للقاتل أن يكون المحقق أيضًا والقاضي في أي نزاع.

يشار إلى أن تقريرًا مبدئيًا لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، أفاد بأن خطأ في نظام الرادار وغياب الاتصال بين مشغل وسائل الدفاع الجوي وقادته تسببا في المأساة.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعلن أن وفدًا إيرانيًا سيصل إلى العاصمة كييف خلال الأسبوع الجاري للتفاوض حول تعويضات عائلات ضحايا الطائرة، حسبما ذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية التي يقع مقرها ببريطانيا «الأربعاء» الماضي.

وشدد وزير خارجية أوكرانيا على رفض بلاده ادعاءات طهران بأن حادث الطائرة المنكوبة وقع بسبب خطأ بشري، مطالبًا بتحقيق كلي في أداء منظومة التحكم الجوي الإيرانية.

ودعا السلطات الإيرانية لبدء تحقيقات جنائية على مستوى عال، ومحاسبة جميع المتورطين بالحادث، لافتًا إلى استعداد أوكرانيا للتعاون مع طهران في هذا الصدد.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، طالب المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الحادث بالاعتراف، محذرًا طهران من أن بلاده ستقاضيها دوليًا إذا لم تلتزم بتعهداتها بشأن إسقاط الطائرة المنكوبة.

واتهمت رابطة عائلات ضحايا الطائرة، إيران بالتلاعب في تسجيلات الصندوق الأسود، ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة فيما وصفتها بالجريمة.