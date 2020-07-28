نتنياهو: حزب الله يلعب بالنار وردّ فعلنا سيكون شديدا جدا

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن حزب الله اللبناني "يلعب بالنار"، وذلك بعد التصعيد على الحدود مع لبنان، متهما جماعة حزب الله بأنها قامت بمحاولة تسلل على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم الاثنين ، مفندا نفي الجماعة المدعومة من إيران فعل ذلك.

وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من الواقعة في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين الجانبين والمتاخمة لمرتفعات الجولان "نستنكر هذه المحاولة للتسلل إلى أراضينا. ويتحمل حزب الله ولبنان المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث وعن أي هجوم من الأراضي اللبنانية على إسرائيل. على حزب الله أن يعرف أنه يلعب بالنار"، محذرا من أن "حزب الله يلعب بالنار، ويورط لبنان بسبب إيران وسنرد بقوة كبيرة على أي هجوم ضدنا، ورد فعلنا سيكون شديدا جدا". وكان جالسا إلى جانب وزير الدفاع بيني جانتس، الذي حذر من أن أي عملية ضد إسرائيل ستثير ردا إسرائيليا قويا.

وكان «حزب الله» قد نفى خوضه أي اشتباك مع الجانب الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، وكذلك التقارير الإعلامية عن إحباط محاولة تسلل لعناصره.

وجاء في بيان للحزب: «كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة (...) هو غير صحيح على الإطلاق»، مضيفاً: «تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن».