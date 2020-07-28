بالفيديو .. شرطة النظام السعودي تطلق الرصاص الحي على شاب من القطيف وتمنع الاهالي من اسعافه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القطيف



مع استمرار عملية القمع التي يتعرض لها أبناء منطقة القطيف بالسعودية، أقدم النظام السعودي الأسبوع الماضي على اطلاق الرصاص الحي على أحد ابناء المنطقة وترك الشاب مرمي على قارعة الطريق لفترة طويلة وهو يعاني من الالم.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشاب المحاط بدوريات من اجهزة الامن التي منعت ابناء المنطقة من نقله الى المستشفى.

وتزعم السلطات السعودية أن الشاب رفض ارتداء الكمامة وحاول التهجم على افراد الشرطة، وهو ما نفاه العديد من الاهالي الذين اكدوا ان شرطة النظام السعودي قد أقدمت على اطلاق الرصاص الحي على قدم الشاب بمجرد رؤيته وهو يقطع احد شوارع المنطقة.

الجدير بالذكر أن اهالي منطقة القطيف سبق وان تعرضوا لحملات امنية وعسكرية بدوافع مذهبية.