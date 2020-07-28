ترمب يسحب جنوده من أوروبا قريبًا

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بعدما أعلن دونالد ترمب في يونيو الماضي عن تقليص عدد العسكريين الأميركيين في ألمانيا، يتوقع الإعلان قريبًا عن تفاصيل إعادة تمركز القوات الأميركية في أوروبا.

واشنطن: يتوقع أن تعلن خلال أيام تفاصيل إعادة تمركز القوات الأميركية في أوروبا، بما في ذلك خفض عدد الجنود المتمركزين في ألمانيا، وفق مصادر من البلدين، بعدما وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية يونيو على خطة لسحب 9500 جندي أميركي كانوا متمركزين حتى الآن في ألمانيا، على أن تعرض الخطة أولًا على الكونغرس الأميركي ثم على حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية الإثنين فى مؤتمر صحافي: "سيصدر هذا الأسبوع إعلان منسق من جانب الأميركيين ومن جانبنا"، متحدثًا عن موضوع "معقد" و"يعني عدة بلدان وحكومات".

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن التفاصيل قد تنشر "منتصف الأسبوع"، وأخبر وكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته أن "محادثات هاتفية جارية. لسنا في مرحلة نحن فيها مستعدون لمناقشة مضمون هذه المناقشات".

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أعلن ترمب، الذي يتهم ألمانيا بالاستفادة ماليًا من الوجود العسكري الأميركي، في يونيو الماضي عن تقليص عدد العسكريين الأميركيين في ألمانيا.

وتقوم الفكرة على إعادة البعض إلى الولايات المتحدة وإعادة نشر البعض الآخر في دول الكتلة السوفياتية السابقة، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين الذي جسد طموحاته العسكرية من خلال ضم شبه جزيرة القرم على نحو خاص. وستتمركز بعض هذه القوات بشكل دائم، لكن سيتم نشر أغلبيتها على أساس التناوب، ويعتقد البنتاغون أن نظام التناوب يوفر أيضًا مزيدًا من المرونة، وأنه لا يمكن التنبؤ به، ومن ثم سيسبب لروسيا مزيدًا من القلق.

لا يزال الجدول الزمني لهذه التنقلات غير واضح، قبل أقل من 100 يوم من الانتخابات الرئاسية الأميركية.