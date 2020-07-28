نائب وزير التعليم عن وضع سؤال يمُجد المعارك العثمانية: "خطأ غير مقصود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه عقب التحقق من وجود سؤال فى امتحانات الدبلومات الفنية، بمادة القراءة يمجد فى المعارك العثمانية وفتح القسطنطينية، تبين أنه غير متعمد، ومن ضمن المقرارات التى حذفت بسبب عدم دراسة الطلاب لها بعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.



وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن هذه المادة لطلاب نظام الخمس سنوات، وهؤلاء يشكلون 5% من طلبة الدبلومات الفنية فضلاً عن أن السؤال اخيارى وليس إجبارى.

وأضاف أن هذا الامتحان وضع فى إبريل الماضى على أساس أن الامتحانات سوف تكون فى 16 مايو ولكن تم التأجيل إلى 25 يوليو، مشدداً على أن واضعى الامتحانات لم يتعمدوا ذلك على الإطلاق، كون كتاب القراءة تم تأليفه عام 97 .

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إلى أن الامتحان توضع بواسطة كبار الأساتذة والمدرسين، ونظراً لتقليص المناهج لأكثر من 50%، بسبب جائحة كورونا، أضطر واضعى الامتحان إلى الاستعانة إلى اختيار هذا السؤال، وتابع:"وتابع: "لا يوجد قصد سئ إطلاقاً، ومحدش قاصد هذا ويجب تحديث الكتب التى تم تأليفها منذ عام 97".