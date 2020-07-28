تحديد إعانة البطالة ومساعدة المدارس.. خطة الجمهوريين لمواجهة تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت

كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، النقاب عن اقتراح التحفيز الجمهوري من المساعدات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ولم يكشف ماكونيل، عن النص الكامل للمقترح الجمهوري، لكنه اكتفى بإعلان الأجزاء الرئيسية به، والتي تضمنت تحديد إعانة البطالة بنسبة ٧٠% من الأجور بدلاً من ٦٠٠ دولار في الأسبوع، التي أقرت سابقًا وتوقفت الولايات عن دفعها خلال الأسبوع الجاري.

وكان من المتوقع أن يتم تخفيض إعانات البطالة الأسبوعية الاتحادية الطارئة من 600 دولار إلى 200 دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة قبل بدء الجلسة.

وتضمن المقترح، السماح للشركات التي تكبدت خسائر بأكثر من ٥٠% بالتقدم للحصول على قرص ثانً من برنامج حماية الرواتب.

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وتشمل خطة الجمهوريون، 105 مليار دولار لمساعدة المدارس على إعادة فتحها، و16 مليار دولار لمساعدة الحكومة على تعزيز قدرتها على إجراء فحوص كورونا.

وتقول "فوربس" إنه حتى الآن ليس من الواضح أن مشروع القانون سيشمل أي مساعدة إضافية لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وهي نقطة شائكة رئيسية للديمقراطيين.

من جانبه وصف زعيم الأقلية بالمجلس تشاك شومر، في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ بعد إعلان ماكونيل، الاقتراح بأنه "غير قابل للتطبيق".

ودعا الجمهوريون إلى التخلي عن مقترحهم لصالح مشروع الديمقراطيين بمجلس النواب والذي تصل قيمته إلى ٣ تريليون دولار، وقدم في مايو الماضي.