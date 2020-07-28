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الراجحي والترفيه يوقعان اتفاقية جديدة بسبب كورونا

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وقّعت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، بهدف تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات.

ويأتي ذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة المتضررة

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بجائحة ، وبعد أقل من أسبوع من توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة.

وتتضمّن المذكرة تمويل الرواتب ونقاط البيع، إلى جانب تمويل أسطول السيارات الخاص بالمنشأة

لتيسير أعمالها بسرعة وفعالية بمعدلات ربح تنافسية.

ويمكن للمنشآت العاملة في قطاع الترفيه الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي، من خلال تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected]

ويتطلّب ذلك إدخال اسم المنشأة ونشاطها وحجم إيراداتها والمنطقة واسم ورقم مسؤول التواصل من الشركة.

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