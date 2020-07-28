الغرق يهدد 95 مهاجرا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن هناك ما يقرب من 95 مهاجرًا متواجدين في وسط البحر المتوسط، معرضين لخطر الغرق بعد محاولتهم الفرار من ليبيا.
وطالبت المنظمة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جميع الدول والسفن بالالتزام بالقانون والاستجابة لحالات الغرق والحالات الصعبة للمهاجرين غير الشرعيين في البحر.
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