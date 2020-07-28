كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم وسائل الإعلام دفاعًا عن قوات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأثنين، وسائل الإعلام على حسابة بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، دفاعًا عن قوات الأمن، مؤكدًا أن الإعلام كام غير محايد في تغطيتها لاحتجاجات تشهدها مدن في البلاد

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وكتب ترامب في "تويتر": "قوات الأمن الداخلي والقوات الفدرالية لا تشارك بقوة في سياتل، كما أننا نملك فريقا احتياطيا كبيرا لحالة الطوارئ. وسائل الإعلام تعتبر هذا أمرا خاطئا. في بورتلاند، نحن نقوم بحماية الملكية الفدرالية، بما فيها المحكمة".

وكانت شرطة مدينة سياتل الأمريكية قالت إن نحو 60 من ضباطها أصيبوا خلال الاحتجاجات في المدينة التي رافقتها أعمال الشغب، وتم اعتقال 47 مشاركا في هذه الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه، شهدت بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريغون، حيث تجري تجمعات احتجاجية منذ نحو شهرين، صدامات جديدة ليل الجمعة/ السبت بين متظاهرين والشرطة.