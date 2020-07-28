قضية سليمان الريسوني..مطالب حقوقية بتقديم ملفه إلى هيآت اممية..اعتقاله تعسفي وملفه فارغ

دعا الناشط السياسي المعطي منجيب، ورئيس جمعية “حرية الآن”، مساء اليوم الإثنين، جمعيات ولجان حقوقية إلى تقديم ملف الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ 22 من شهر ماي المنصرم، إلى هيآت أممية على رأسها الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.

وأفاد منجب، أثناء مشاركته في الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية ” أخبار اليوم”، مساء اليوم الإثنين، بمشاركة صحافيين من تونس والجزائر، بأن تقديم ملف الصحافي الريسوني إلى هيآت أممية من شأنه التعريف بملفه وإظهار الحقيقة، لاسيما لما يتعرض له من اعتقال تعسفي.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه خلال السنوات الأخيرة، يتعرض الصحافيون المغاربة المستقلون إلى حملات تشهير، من طرف صفحات ومواقع مقربة من السلطة، مبرزا، أن رئيس التحرير يومية “اخبار اليوم”، تعرض بدوره إلى هجوم خطير من طرف صحافة التشهير، بل الغريب بحسبه، أن صحافة التشهير هددته باعتقاله.

وذكر معطي منجيب، أن صحافة التشهير كانت تهدف إلى تجييش الرأي العام المغربي ضد الريسوني، بترويج معطيات غير دقيقة وكاذبة عنه.

ولفت رئيس جمعية “حرية الآن” الانتباه إلى أن الصحافيين المستقلين المغاربة يتعرضون إلى حملات تشهير ممنهجة، ويتابعون بتهم مهينة، مثل الاغتصاب والخيانة الزوجية أو خيانة البلاد، وذلك لضرب مصداقيتهم.

إلى ذلك أشار المتحدث نفسه، إلى أن 110 صحافيا مغربيا وقعوا على عريضة ضد الصحافة التشهير بل إن البعض منهم يشتغل في صحافة التشهير، وهذا يدل أن هذا النوع من الصحافة ليس له مصداقية.

هذا، وناشد المعطي منجب إطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، مشددا على أن ملفه فارغ، والدليل على ذلك أن ملفه لا يزال يراوح أدراج التحقيق بدون أي دليل مادي يدينه.

هذا، وتعذر على الصحافي الجزائري عثمان الحياني المشاركة في الندوة المذكورة بسبب مشكل تقني، بينما سلط كمال لعبيدي، وهو صحافي من تونس، الضوء على واقع الصحافة في تونس، مبرزا أن هناك تقدم على مستوى الترسانة القانونية والممارسة الصحافية في بلاده، وذلك بعد 2011، أي بعد رحيل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي، موردا أن هناك تراجعات خطيرة في السنوات الاخيرة على مستوى حرية الصحافة في تونس، مشددا على أن دول خارجية من بينها السعودية والإمارات لا تود أن تسير تونس في مسارها الديموقراطي.

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وأخيرا، دعا المعطي منجب إلى خلق لجنة مغاربية للتواصل والاتصال حول التشهير والمضايقات التي يتعرض لها صحافيون في بلدان المغرب العربي، مشيرا إلى أن نقابات الصحافيين في المغرب لا تقوم بواجبها اتجاه المضايقات التي يتعرض لها الصحافيين.

وقد تعرضت الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية ” أخبار اليوم”، مساء اليوم الإثنين، إلى هجوم من طرف حسابات وهمية بحسب ما كشف عنه الصحافي عبد اللطيف الحماموشي، مسير الندوة.

وأوقفت الندوة المذكورة، والتي كانت تتمحور حول قضية الصحافي الريسوني وواقع حرية الصحافة والتعبير في منطقة المغاربية، لأكثر من 15 دقيقة وبشكل مفاجئ.

بعد أن تمكن من إعادة بثها، أشار مسير الندوة إلى أن المشرف على هذه الندوة تقنيا صرح له بأنه ولأول مرة تم التحكم في حاسوبه، من طرف ما أسماه “الذباب الإلكتروني”، لافتا الانتباه إلى أن ما يقارب 300 حساب وهمي بلغ على هذه الندوة، بهدف تعطيلها.

وقال مسير الندوة عبد اللطيف الحماموشي، أن هذه التبليغات والمضايقات من طرف حسابات وهمية خير دليل على المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون والنشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

ويشار إلى ان قاضي التحقيق رفض تمتيع الصحافي الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي قدمته هيأة دفاع الصحافي، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، مع الريسوني والذي دامت 3 ساعات ونصف الساعة.

وخلف القرار استياء كبيرا في صفوف المتضامنين من الريسوني وعائلته، خاصة في ظل انعدام أدلة تستوجب المتابعة في حالة اعتقال، وتوفره على كل ضمانات الحضور.

و تقرر إجراء المواجهة بين أطراف القضية، في تاريخ 9 شتنبر المقبل، مع استدعاء مصرحي المحضر، وتمكين الدفاع من فرصة إعداد شهود اللائحة، بالإضافة إلى أنه سيتم الاستماع، أيضا، إلى زوجة الريسوني.