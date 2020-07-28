فيروس كورونا..4018 حالة قيد العلاج أغلبها في شمال المملكة و72 وضعها حرج

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج بمختلف مستشفيات المملكة.

وبحسب ما أعلن عنه، معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، فإن عدد الإجمالي للحالات النشطة قيد العلاج من فيروس كوفيد- 19، يبلغ حاليا 4018 حالة، أي بمعدل 11 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تضم أكبر عدد الحالات النشطة، وهو (1383 حالة)، تليها جهة الدار البيضاء-سطات (1140 حالة)، وفاس-مكناس (749 حالة)، ومراكش-آسفي (379 حالة)،

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وأفاد المصدر نفسه، أن عدد الحالات النشطة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة يبلغ (143 حالة)، والجهة الشرقية (69 حالة)، والداخلة-واد الذهب (51 حالة)، ودرعة-تافيلالت (35 حالة)، وبني ملال-خنيفرة (27 حالة)، وسوس-ماسة (18 حالة)، وكلميم-واد النون (13 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (11 حالة).

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 72 حالة، من ضمنها سبع حالات تحت التنفس الاصطناعي.

وأوضح معاذ المرابط أن هذه الحالات الحرجة تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (21 حالة من ضمنها 4 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (21 حالة من ضمنها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17 حالة من ضمنها حالة واحدة تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (11 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (حالتان).