بعد ارتفاع الإصابات في طنجة..ملعب ابن بطوطة سيستقبل مرضى كورونا -صور

بعد تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا بطنجة، شرعت السلطات المحلية اليوم الاثنين، في تجهيز ملعب ابن بطوطة من أجل استقبال المصابين بالجائحة.

وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم24″ أن الملعب سيكون بمثابة محطة فرز لحالات الإصابة المتوافدة من مختلف الأحياء، قبل أن يتم توجيهها إلى مراكز العلاج حسب خطورة حالاتها الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية وضعت حواجز حديدية في محيط الملعب، فيما حلت سيارات الإسعاف التابعة لعناصر الوقاية المدنية إلى الملعب.