- 1/2
- 2/2
بعد تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا بطنجة، شرعت السلطات المحلية اليوم الاثنين، في تجهيز ملعب ابن بطوطة من أجل استقبال المصابين بالجائحة.
وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم24″ أن الملعب سيكون بمثابة محطة فرز لحالات الإصابة المتوافدة من مختلف الأحياء، قبل أن يتم توجيهها إلى مراكز العلاج حسب خطورة حالاتها الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية وضعت حواجز حديدية في محيط الملعب، فيما حلت سيارات الإسعاف التابعة لعناصر الوقاية المدنية إلى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع الإصابات في طنجة..ملعب ابن بطوطة سيستقبل مرضى كورونا -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.