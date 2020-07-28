شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق مسبار المريخ “بيرسيفيرانس” التابع لوكالة ناسا الخميس المقبل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 صباحًا, 28 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) أن مسبار المريخ “بيرسيفيرانس” التابع لها مستعد للإطلاق الأسبوع الجاري.
وخضعت البعثة لمراجعة رئيسة أخيرة من جانب فريقي المركبة الفضائية والإطلاق قبل انطلاقها المخطط له من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الخميس المقبل.
وقال مدير الوكالة جيم بريدنشتاين في مؤتمر صحفي اليوم “أريد فقط أن أقول إن مراجعة الاستعداد للانطلاق قد اكتملت، وإننا في الواقع منحنا إشارة الموافقة على الإطلاق “.
ومن المقرر أن يهبط المسبار وهو بحجم سيارة صغيرة على كوكب المريخ في فبراير من العام المقبل.
وصُمم المسبار للبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ وجمع وتخزين عينات من الصخور والتربة، فضلاً عن تمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.
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