شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 420 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 420 إصابة ووفاة 46 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس 92482 حالةً، من ضمنهم 34838 حالة شُفيت و 4652 حالة وفاة، فيما خرج 1007 متعافين من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالةً

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