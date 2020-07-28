حزب الله اللبناني يتوعد العدو الاسرائيلي بالرد على قصف قرية الهبارية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

توعد حزب الله بالرد على القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين قائلا لن يتمّ السكوت عنه على الإطلاق.

وقال بيان لحزب الله ان كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عمليّة تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين غير صحيح.

واضاف البيان ان حالة الرعب التي يعيشها العدو الصهيوني جعلته يتحرك بشكل متوتر ميدانياً وإعلامياً على قاعدة “يحسبون كل صيحة عليهم”

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وقال ان الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت هو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة ..و انه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر

وجدد حزب الله في بيانه ان الرد على استشهاد المجاهد علي محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتماً

قائلا على الصهاينة أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم، والقصف القصف الذي حصل اليوم وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق

وكانت وسائل إعلام تابعة للعدو الإسرائيلي افادت ، عن وقوع اشتباك مسلح عصر اليوم مع عناصر من حزب الله قرب منطقة كفرشوبا اللبنانية شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح إعلام العدو أنه حصل تبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال ومقاومين بالإضافة لإطلاق عدد من الصواريخ.

وأضاف أنه سُمعت سلسلة انفجارات قرب مزارع شبعا اللبنانية قبل قليل وأعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الحدث، متحدثا في ذات الوقت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه قوة لجيش العدو شمال فلسطين المحتلة.