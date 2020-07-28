ذكرت وسائل إعلامية يونانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أثينا ستتصدى لأي تنقيب في مناطقها.
بحسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، فإن ميركل حذرت أردوغان من عواقب التصعيد في المتوسط، مؤكدة أن "أوروبا ستقف ضد أنقرة في حال أي مواجهة مع أثينا."
وأفاد تليفزيون OPEN TV الألماني، في تقرير له، بأن برلين لعبت دوراً في مواجهة التطورات بين اليونان وتركيا، حيث أرجع التقرير القرار التركي بعدم إخراج سفينة البحث الخاصة للتنقيب في الجرف القاري اليوناني، إلى اتصال بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف التقرير أن ميركل أبلغت أردوغان أن اليونانيين لا يمزحون، وأنهم سيتصدون لأي تنقيب في منطقتهم، محذرة إياه من مواجهة ساخنة إذا خرجت السفينة التركية "أوروتش رئيس" Oruç Reis للتنقيب في المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن ميركل هددت أردوغان بأنه سيواجه المشاكل مع أوروبا كلها وليس اليونان فحسب، موضحة أن العواقب ستكون قوية للغاية.
وأوضح أن ميركل خيّرت أردوغان بين إنهاء الموقف، الذي قالت إنه استفزازي لليونان والدخول في حوار مع أوروبا، أو العقوبات الألمانية والأوروبية تجاه أنقرة.
والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن سلوك تركيا "غير القانوني" في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.
وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا، من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية إلى قبرص المقسمة.
وزادت حدة التوتر بسبب محاولات تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، الحليف الوثيق لليونان.
كانت هذه تفاصيل خبر «خيّرته بين إنهاء الموقف أو العقوبات».. ميركل توجه النداء الأخير لـ أرودغان: «مواجهة اليونان تعني الحرب مع أوروبا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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