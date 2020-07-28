«المشروع يُنهي هيمنة مصر على نهر النيل!».. إثيوبيا تستخدم «الادعاءات» في حملتها الدبلوماسية الجديدة لسد النهضة.. والوكالة الرسمية تكشف التفاصيل

تستعد وزارة الخارجية الإثيوبية لتدشين حملة دبلوماسية ضد مصر فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية، جيدو أندارجاشيو، دعا الدبلوماسيين الإثيوبيين إلى تعزيز جهودهم في جعل ما وصفه بـ" سياسة البلاد المنصفة والمعقولة فيما يتعلق بسد النهضة".

وأشارت الوكالة إلى أن أندارجاشيو قال ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، ودبلوماسيين إثيوبيين في دول آسيا وأوقيانوسيا.

Advertisements

وقال وزير الخارجية إن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيرًا على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة على "الاستخدام العادل لمياه نهر النيل".

وأضاف أندارجاشيو أن سد النهضة هو المشروع الرائد في إثيوبيا والذي وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك ، لا يزال الجهد الدبلوماسي منخفضًا في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال والكشف عن "هيمنة مصر والدعاية الكاذبة ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الإثيوبي أنه يجب أن يكون الدبلوماسيون الإثيوبيون في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل، مؤكداً أن إثيوبيا تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.

من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، إن سد النهضة أصبح فخرًا قوميًا وأساسا للإدارة مثل هذه المشاريع الرائدة في المستقبل، مؤكداً أن السد سيمكن من الحصول على طاقة إقليمية بأسعار معقولة لجميع المنطقة .