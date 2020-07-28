شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الفقى يقترح استغلال "المكتبة" بالمدارس لحل أزمة الكثافة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة الكثافة الطلابية من أبرز المشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه مازالت هناك بعض المدارس تعاني من زيادة كبيرة فى أعداد الطلاب، ما يؤثر على المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى أن أزمة فيروس كورونا سيكون لها دور كبير هذا العام فى تحديد أعداد الطلاب فى الفصول، ما يتطلب سرعة إيجاد حلول لهذه الأزمة.

واقترح عضو مجلس النواب، تحويل كافة الفصول المخصصة للمكتبات لحضور الطلاب، لافتا إلى أن هذه الفصول لم يعد لها أهمية كبرى، ومن ثم يجب ضرورة أن يكون هناك خطة لتعظيم الاستفادة منها فى تخفيف الكثافة الطلابية فى الفصول، والاستفادة منها بالشكل الأمثل، خاصة وأن المنظومة الجديدة تعتمد بشكل أكبر على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعليم.

Advertisements

وطالب عضو مجلس النواب، السماح ببناء مدارس خاصة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية، على أن تكون هناك آليات وضوابط ومعايير خاصة، بالإضافة لسرعة البت فى بناء المدارس التى صدر لها قرارات إزالة فى مختلف المحافظات، ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى جراء اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية التى لا تنطبق على بعضها فى بعض الأوقات.

ويذكر أن خطة التنمية للعام 20 /21 ألقت الضوء على تطوير منظومة التعليم، خاصة قبل الجامعى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المنظومة، وتطبيق التعليم عن بعد، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المنظومة، وذلك من خلال حل أزمة الكثافة الطلابية، من خلال إنشاء عدد من الفصول فى مختلف المحافظات بتكلفة 6.8 مليار جنيه لخفض الكثافة الطلابية، والتوسع فى إنشاء 10 مدارس بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف و600 طالب.