حسابات وهمية تهاجم ندوة الريسوني وتتسبب في توقفها لأكثر من 15 دقيقة

تعرضت الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية ” أخبار اليوم”، مساء اليوم الإثنين، إلى هجوم من طرف حسابات وهمية بحسب ما كشف عنه الصحافي عبد اللطيف الحماموشي، مسير الندوة.

وأوقفت الندوة المذكورة، والتي كانت موضوعها قضية الصحافي الريسوني وواقع حرية الصحافة والتعبير في منطقة المغاربية، لأكثر من 15 دقيقة وبشكل مفاجئ.

وبعد أن تمكن من إعادة بثها، أشار مسير الندوة إلى أن المشرف على هذه الندوة تقنيا صرح له بأنه ولأول مرة تم التحكم في حاسوبه، من طرف ما أسماه “الذباب الإلكتروني”، لافتا الانتباه إلى أن ما يقارب 300 حساب وهمي بلغ على هذه الندوة، بهدف تعطيلها.

وقال مسير الندوة عبد اللطيف الحماموشي، إن هذه التبليغات والمضايقات من طرف حسابات وهمية خير دليل على المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون والنشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

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ويشار إلى ان قاضي التحقيق رفض تمتيع الصحافي الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي قدمته هيأة دفاع الصحافي، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، مع الريسوني والذي دامت 3 ساعات ونصف الساعة، الأسبوع الماضي.

وخلف القرار استياء كبيرا في صفوف المتضامنين من الريسوني وعائلته، خاصة في ظل انعدام أدلة تستوجب المتابعة في حالة اعتقال، وتوفره على كل ضمانات الحضور.

و تقرر إجراء المواجهة بين أطراف القضية، في تاريخ 9 شتنبر المقبل، مع استدعاء مصرحي المحضر، وتمكين الدفاع من فرصة إعداد شهود اللائحة، بالإضافة إلى أنه سيتم الاستماع، أيضا، إلى زوجة الريسوني.