حسابات وهمية تهاجم ندوة الريسوني وتتسبب في توقفها لأكثر من 15 دقيقة

تعرضت الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية ” أخبار اليوم”، مساء اليوم الإثنين، إلى هجوم من طرف حسابات وهمية بحسب ما كشف عنه الصحافي عبد اللطيف الحماموشي، مسير الندوة.
وأوقفت الندوة المذكورة، والتي كانت موضوعها قضية الصحافي الريسوني وواقع حرية الصحافة والتعبير في منطقة المغاربية، لأكثر من 15 دقيقة وبشكل مفاجئ.
وبعد أن تمكن من إعادة بثها، أشار مسير الندوة إلى أن المشرف على هذه الندوة تقنيا صرح له بأنه ولأول مرة تم التحكم في حاسوبه، من طرف ما أسماه “الذباب الإلكتروني”، لافتا الانتباه إلى أن ما يقارب 300 حساب وهمي بلغ على هذه الندوة، بهدف تعطيلها.
وقال مسير الندوة عبد اللطيف الحماموشي، إن هذه التبليغات والمضايقات من طرف حسابات وهمية خير دليل على المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون والنشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
ويشار إلى ان قاضي التحقيق رفض تمتيع الصحافي الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي قدمته هيأة دفاع الصحافي، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، مع الريسوني والذي دامت 3 ساعات ونصف الساعة، الأسبوع الماضي.
وخلف القرار استياء كبيرا في صفوف المتضامنين من الريسوني وعائلته، خاصة في ظل انعدام أدلة تستوجب المتابعة في حالة اعتقال، وتوفره على كل ضمانات الحضور.
و تقرر إجراء المواجهة بين أطراف القضية، في تاريخ 9 شتنبر المقبل، مع استدعاء مصرحي المحضر، وتمكين الدفاع من فرصة إعداد شهود اللائحة، بالإضافة إلى أنه سيتم الاستماع، أيضا، إلى زوجة الريسوني.
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