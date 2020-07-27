الدفاع الجديدي “يقص” شريط البطولة بعد توقف اضطراري بسبب “كورونا” بالتعادل مع الرجاء

تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي مع الرجاء الرياضي في افتتاح مباريات البطولة الاحترافية بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وفشل لاعبو الفريق الدكالي والرجاء في بلوغ المرمى خلال المباراة التي احتضنها ملعب العبدي بالجديدة لحساب مؤجل الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية.

وسبق المباراة الكثير من الأحداث نتيجة المسار الذي سلكته بعد رفض فريق الرجاء خوضها رغم برمجتها سابقا من منطلق مشاركته الخارجية وكونه ممثلا للكرة الوطنية، قبل أن يصدر قرار يقضي بإعادة برمجتها.

وأهدر الفريق الجديدي فرصة التقدم في المباراة بعد تضييع اللاعب سايمون مسوفا ضربة جزاء في الدقيقة 28 من عمر المواجهة، التي أكملها الفريق الدكالي منقوصا بعد طرد اللاعب عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 75 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

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