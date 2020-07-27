شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين إحراق المستوطنين اليهود مسجداً في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات قيام جماعة “تاج محير” اليهودية المتطرفة اليوم بإضرام النيران في مسجد “البر والإحسان” بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطِّ عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد.
وأشار المرصد في بيان اليوم الإثنين، إلى تكرار الاعتداءات السافرة من قِبَل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً أن الاعتداء هو الثالث خلال العام والستِّين منذ عام 2009.
وأكد أن سياسة المحتل التي تغضُّ الطرف عن انتهاكات المستوطنين هي السبب الأبرز وراء تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات، مطالباً بضرورة وضع حدٍّ لعنف وإرهاب الإسرائيليين للشعب الفلسطيني بصفة عامة، ومقدساته على وجه الخصوص.
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