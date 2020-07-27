بيان من خلية الاعلام الامني بشأن قاعدة سبايكر

اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا بشأن قاعدة سبايكر في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 تموز 2020، حدث انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، ولاتوجد خسائر بالاشخاص".