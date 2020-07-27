صحة الكرخ تسجل ٥٤٩ اصابة جديدة بكورونا

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بأن دائرة صحة الكرخ سجلت ٥٤٩ اصابة جديدة بكورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تسجيل ٥٤٩ اصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات ضمن جانب الكرخ".
واضاف ان "الارقام اعلاه ستعلن يوم غد ضمن الموقف الوبائي الرسمي".
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