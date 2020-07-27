مصدر يكشف طبيعة الانفجارات التي حدثت بقاعدة سبايكر

كشف مصدر امني، الاثنين، عن طبيعة الانفجارات التي حدثت ضمن قاعدة سبايكر.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيعة الانفجارات التي حدثت ضمن قاعدة سبايكر تضمنت انفجار كدس عتاد على شكل صناديق ومحاطة بكتل كونكريتية ما ادى الى اندلاع النيران"، مبينا انه "تمت السيطرة على الحادث بـ ٤ فرق اطفاء".

واضاف ان "الحادث لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية".