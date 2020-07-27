تعيين الدراجي قائدا لعمليات سامراء خلفا للزهيري

افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم تعيين اللواء الركن جبار الدراجي قائدا لعمليات سامراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تعيين اللواء الركن جبار حاجم الدراجي بمنصب قائد عمليات سامراء خلفا للواء الركن عماد الزهيري". واضاف انه "تم نقل الزهيري لمنصب مفتش عسكري عام في وزارة الدفاع".

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