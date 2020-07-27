كشف جريمة قتل بحق احد منتسبي مديرية مرور نينوى والقبض على الجاني

كشفت قيادة شرطة نينوى، الاثنين، عن جريمة قتل بحق احد منتسبي مديرية مرور المحافظة والقبض على الجاني.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف مباشر من قائد شرطة نينوى العميد ليث الحمداني، وبعد اصداره امر بتشكيل فريق عمل مكون من ضباط ومحققين اكفاء من ( مديرية مكافحة الاجرام ومديرية شرطة النصر ومديرية شرطة حمام العليل ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبالتعاون مع مديرية الطب العدلي وقاضي التحقيق المختص ونائب المدعي العام في محافظة نينوى، تم كشف جريمة قتل بحق احد منتسبي مديرية مرور نينوى والذي تعرض لجريمة قتل بشعة بواسطة ضربه بالحجارة على راسه وتوثيق يديه ورجليه داخل داره جنوبي مدينة الموصل".

واضافت انه "بعد اجراء الكشف على محل الحادث وجمع المعلومات والبحث والتحري وجلب كل ما له مساس بالجريمة، تم كشف الجريمة والقبض على المجرم ( م ص ح ج ) الذي أعترف بارتكاب جريمته البشعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"، مشيرا الى انه "جرى تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ \ ١ ق ع، حيث تمت عملية القاء جنوبي مدينة الموصل".