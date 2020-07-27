بالصور.. حريق في شارع حيفا

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اندلاع حريق في شارع حيفا وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل احدى بنايات السكنية في منطقة شارع حيفا عند العمارات الهولندية تحديداً البناية رقم 79 في الطابق 14 و15".

واضافت ان "الفرق انقذت عدد من العوائل السكنية واجرت البعض منهم عمليات الإنعاش بسبب تعرضهم لحالات اختناق نتيجة الانبعاثات الغازية".

وتابعت ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع المبنى وتعطل المصاعد الكهربائية مما شكل عبء حقيقي على فرق الدفاع المدني لحمل معدات الإطفاء الثقيلة الى هذا الارتفاع الشاهق كذلك تسبب ضيق ساحات العمارات السكنية الى صعوبة المناورة واستخدام عجلات السلم المخصصة للأبنية المرتفعة الكبيرة الحجم والتي يبلغ ارتفاعها 54 متر ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ".

واكدت "رغم تلك الصعوبات تمكنت فرق الدفاع المدني من التعامل والسيطرة واخماد النيران وانقاذ المواطنين وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".

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