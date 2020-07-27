- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اندلاع حريق في شارع حيفا وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل احدى بنايات السكنية في منطقة شارع حيفا عند العمارات الهولندية تحديداً البناية رقم 79 في الطابق 14 و15".
واضافت ان "الفرق انقذت عدد من العوائل السكنية واجرت البعض منهم عمليات الإنعاش بسبب تعرضهم لحالات اختناق نتيجة الانبعاثات الغازية".
وتابعت ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع المبنى وتعطل المصاعد الكهربائية مما شكل عبء حقيقي على فرق الدفاع المدني لحمل معدات الإطفاء الثقيلة الى هذا الارتفاع الشاهق كذلك تسبب ضيق ساحات العمارات السكنية الى صعوبة المناورة واستخدام عجلات السلم المخصصة للأبنية المرتفعة الكبيرة الحجم والتي يبلغ ارتفاعها 54 متر ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ".
واكدت "رغم تلك الصعوبات تمكنت فرق الدفاع المدني من التعامل والسيطرة واخماد النيران وانقاذ المواطنين وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق في شارع حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.