رئيس وزراء السودان: تعيين الولاة تم عقب مشاورات وتوافق

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الإثنين، إن تعيين ولاة الولايات المدنيين، تم عقب مشاورات واسعة وتوافق، معتبرا الخطوة بمثابة نقلة في سبيل إكمال هياكل السلطة الانتقالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ولاة الولايات الـ18 عقب أدائهم اليمين الدستورية، بحضور ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي أنه لا تزال هناك بعض الإشكالات في بعض الولايات.

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وأعرب صالح عن أمله زوال تلك الإشكالات عبر الحوار والتفاهم خاصة أن الولاة يواجهون تحديات وصعوبات كثيرة ومتعددة، مشيرا الى أن رئيس الوزراء وجه الولاة بالشروع الفوري في معالجة التحدي الأمني بالولايات التي بها مشاكل إثنية ونزاعات قبلية.

وكشف وزير الإعلام عن معالجات تمت في هذا الشأن على مستوى المركز، مشيراً إلى أن مجلس الأمن والدفاع اتخذ بالأمس قراراً بإرسال قوات مشتركة لكل الولايات التي بها نزاعات بحيث يكون هناك وجود أمني كثيف.

وقال إن هنالك تحديات تواجه الولاة تتعلق بالوضع الاقتصادي والخدمات، وهي تحديات مشتركة ما بين المركز والولايات.

وبين أن رئيس الوزراء وجه الولاة الجدد ببذل كل الجهود لمعالجة الخدمات وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس بالتنسيق مع المركز.

