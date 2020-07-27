قصف صاروخي لمعسكر عراقي ووقوع أضرار مادية كبيرة

الخليج 365الإثنين 2020/7/27 11:58 م بتوقيت أبوظبي
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بأن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي شمالي بغداد، بحسب "السومرية نيوز".
وقال المصدر إنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن بين صفوف القوات التي تتواجد هناك".
من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية استهداف معسكر التاجي بـ 3 صواريخ كاتيوشا، حيث سقطت على مواقع للجيش العراقي
وأضافت، في بيان، أن الصاروخ الأول سقط على السرب 15، وسبب أضراراً كبيرة لإحدى طائرات الجيش، أما الصاروخ الثاني سقط على معمل للمدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية".
والجمعة الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، الجمعة الماضية، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية الواقعة على بعد 60 كلم جنوبي العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالي".
وأضافت أن "الصاروخ الأول سقط على مستودع للدروع والثاني على (كرفانات) تابعة لفوج حماية المعسكر والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة".
وكثير ما تعرض مناطق بالعاصمة العراقية لقصف بصواريخ كاتيوشا كاستهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي.
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