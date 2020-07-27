شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 4.2 مليون والوفيات تقارب 147 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن إجمالى عدد الحالات التى تسببها كورونا المستجد فى الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و 225 ألفا و 687 حالة بزيادة 61795 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الضحايا زاد بواقع 564 وفاة الناتج الإجمالى إلى 146546. وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالى الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذى يصيب الجهاز التنفسى ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذى صدر قبل يوم واحد. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة، البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.



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