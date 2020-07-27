شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: تسجيل 606 إصابات جديدة بمرض كورونا ووفاة 5 حالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاثنين ، تسجيل 606 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 64379 حالة، في حين سُجلت 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 438 حالة.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان وفقا وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، بأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8884 حالة.

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