شاهد تدريب مرتزقة بطرابلس.. وخطة لإدماجهم بشرطة ليبيا

عززت مقاطع فيديو يظهر فيها مرتزقة سوريين وهو يتلقون التدريبات بالأزياء الأمنية الليبية داخل معسكرات العاصمة طرابلس، من فرضية وجود خطة وتوّجه لدى حكومة الوفاق لإدماج المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، ضمن المؤسسات الأمنية الليبية.

وأظهر مقطع فيديو جديد نشره حساب أحد السوريين، لقطات لتدريب مئات المرتزقة السوريين في معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، تمهيداً لإعدادهم وتخريجهم لقتال الجيش الليبي في سرت والجفرة.

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وهذا ثاني فيديو في أقل من أسبوعين يظهر فيه مرتزقة سوريين وهم يتلقون تدريبات في معسكرات العاصمة طرابلس، حيث وثّق مقطع سابق تم تصويره من داخل كلية الشرطة في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، تدريب عناصر من المرتزقة يرتدون زي الشرطة الليبية، استعداداً لالتحاقهم بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ودمجهم بها.

وكان العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، كشف لـ"العربية.نت" في تصريح سابق، أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت الأسبوع الماضي إلى شوارع العاصمة طرابلس بزي الشرطة، واستلمت أماكنها وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، وذلك بعد تلقيها تدريبات وإدماجها من قبل وزارة داخلية حكومة الوفاق.

وأوضح المحجوب أن مجموعة من المرتزقة السوريين جرى تدريبهم بمعسكر "التكبالي" في العاصمة طرابلس، نزلت إلى الشوارع بالزيّ الأمني الليبي للبدء في مهامها، بعد إلحاقها بتشكيلات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق.