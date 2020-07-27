شكرا لقرائتكم خبر عن " المحامين " تعلن صرف معاشات أعضاءها ابتداءً من الغد بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين، عن بدء صرف المعاشات للمحامين وأسرهم عن شهر أغسطس قبل موعدها، وذلك ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات النقيب العام رجائي عطية، لإدارة المعاشات.

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وأوضح مدير إدارة المعاشات بالنقابة إبراهيم عبد الرازق، أن عدد الحالات المستحقة للمعاش يتجاوز 23 ألف حالة، تنقسم ما بين محامين متقاعدين، وأرامل وأبناء المحامين المتوفيين.

وفي ذات السياق، هنأ "عطية"، المحامين وأسرهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود عليهم وعلى وطننا مصر، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.