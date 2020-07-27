شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، عن بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي"، بداية من الأربعاء المقبل، على أن يتم استئنافها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال عبدالمجيد إنه بموجب هذا الكارنيه الخاص، الذي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وأسرته، "أمهات، آباء، أزواج، أبناء، أشقاء، شقيقات"، الحصول على خدمة الخصم على مشتريات العلاج بـ ١٥٠٠ صيدلية، تصل إلى ١٠٪ على الأجنبي و٢٠٪ على مشتريات الدواء المحلي، وكذا مستلزمات التجميل.
وأضاف عبدالمجيد، أنه لا يتحمل العضو أي نفقات اشتراك في الخدمة، فقط ٢٠ جنيهًا رسمًا لاستخراج نسخة الكارنيه، ليكون بموجبه مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه، مشددا على أن خدمة "صيدليتي"، التي تفعّل في نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى، متاحه لكل الزملاء حاملي عضوية النقابة، دون اشتراط اشتراكهم في مشروع العلاج من عدمه، لتكون متاحة لجميع الزملاء دون أي معوقات.
وأوضح عبدالمجيد: الخدمة تشمل معظم المحافظات، ومتاح إضافة صيدليات جديدة، حال رشح زملاء ما يرونه مناسبًا في نطاقاتهم الجغرافية، وحول أسماء الصيدليات وعناوينها، قال عبدالمجيد إنه تم إعداد دليل يحوي أسماء الصيدليات، ونسب الخصم المقدمة من قبلها، وكذا عناوين وتليفونات فروعها، ويحوي أيضًا تليفونات غرفة "صيدليتي"، لتقديم الدعم الفوري على مدار ٢٤ ساعة، حال أي مشكلة لحلها، والزميل متواجد بالصيدلية، حيث تم الاتفاق مع الشركة المتعاقدة مع الصيدليات على توفير هذه الخدمة.
ونوه عبدالمجيد الى أن الخدمة، سيحصل عليها الزملاء، بموجب كارنيه "صيدليتي"، الذي يستخرج لهم، من مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، دون غيره، لاحتوائه على رقم كودي مسجل لدى الصيدليات، مقدمة الخدمة، مشيرا الى أن الدليل سيتاح للزملاء على صفحة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، نسخة PDF، وجارٍ طباعة نسخ ورقية، مشيرًا إلى أن الدليل "مجاني"، وكلفة تصميمه وطباعته، لا يتحملها العضو، حيث نجح مشروع العلاج في توفير إعلانات الكارنيه والدليل، لتغطية كلفة الطباعة.
ووجه عبدالمجيد، التهنئة للزملاء الصحفيين وأسرهم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على شعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.