شكرا لقرائتكم خبر عن موجة هجوم على " رد قلبي " ..في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جانباً من الهجمات التي يتعرض لها فيلم " رد قلبي " كل عام في ذكرى ثورة 23 يوليو.

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ويقول شريف عارف: إن الفيلم الذي أنتج عام 1957عن رواية الأديب الكبير يوسف السباعي، تعرض في هذا العام على وجه التحديد إلى نوع من التحريض، هدفه تشويه الهوية المصرية وإصابة الناس بالإحباط وتذكيرهم دوماً أن أمجاد ثورة يوليو انتهت بالهزيمة، وهو أمر غير مقبول.

ويضيف شريف عارف: لا أحد ينكر أن "رد قلبي" تحول عبر سنوات طويلة إلى "الفيلم الرسمي" لثورة يوليو، حتى أنه حينما تحل المناسبة يعلم الجميع أن فيلم اليوم هو "رد قلبي"! وأن الفيلم استخدم سياسياً على مدى سنوات طويلة، لكن لا يمكن أن نتصور أن نهدم كفاح الشعب المصري في سبيل قضية أساسية وهي " العدالة الاجتماعية" لمجرد أن البعض يريد أن يسخر من أن " إبن الجنايني بقى ضابط"!

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .