رئيس الحكومة العراقية يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

أمر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتقصي الحقائق حول أحداث ساحة التحرير التي جرت مساء أمس الأحد.
وأشار بيان حكومي إلى أن "الكاظمي عقد في مقر وزير الداخلية اجتماعا مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني".
وأضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع
وأشار البيان الحكومي إلى أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي،وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين".
وتم التأكيد خلال الاجتماع بحسب البيان، على دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".
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