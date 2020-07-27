أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، إتمام عملية تمهيدية لتدقيق دولي بشأن فرعي المصرف المركزي الليبي المتنافسين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، إن المراجعة "خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف".
جدير بالذكر أن "الجيش الوطني الليبي" دعا إلى
كما أكد على "أهمية وضع آلية شفافة وبضمانات دوليةللإنفاق تضمن استفادة الشعب الليبي دون سواه من ثروات بلاده".
وكانت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد ناقشت في منتصف شهر يوليو مع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي.
وأكد الصديق عمر الكبير موقف مصرف ليبيا المركزي الراسخ بشأن إتمام عملية المراجعة دون عراقيل، حسبما ذكره المركزي الليبي في بيان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن بدء التدقيق في مصرف ليبيا المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.