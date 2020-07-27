على السعيدى: انتظرنا تدخل مصر لإنقاذ ليبيا منذ تولى «السيسى» الحكم ونتطلع لردع العدوان التركى

أكد على السعيدى، رئيس لجنة الشئون الداخلية فى مجلس النواب الليبى، أن موافقة البرلمان المصرى على إرسال القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد تعد قراراً صائباً وقوياً لردع العدوان التركى السافر على ليبيا، مشدداً على أن مصر وليبيا فى خندق واحد، وأمنهما مشترك، ولكن الحرب إن فرضت فنحن لها جنباً إلى جنب مع الجيش المصرى والسعودى والإماراتى والبحرينى، جاء ذلك فى حوار أجرته صحيفة الموقف الليبى أمس الاثنين مع السعيدى الذى قال انه تمنى وانتظر هذا القرار من مصر منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى لسدة الحكم فى مصر، لأن أمن مصر من أمن ليبيا والعكس، وقد عانت ليبيا من تدفق الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين جلبتهم تركيا بمباركة بعض خونة الأوطان، لذلك كنا نتمنى أن تكون مصر حاضرة داخل الحدود الليبية منذ بداية أزمة تفشى الإرهاب.

ولفت السعيدى إلى أن دول الجوار الليبى لم تقم بدورها على الوجه المطلوب، باستثناء الشقيقة الكبرى مصر، التى أدركت حجم المخاطر التى تهدد ليبيا منذ البداية، ووقفت بجوار الشعب الليبى ضد الإرهاب والتطرف، ودعت منذ البداية إلى توحيد المؤسسة العسكرية والبناء على حل سلمى حقيقى دون ميليشيات إرهابية أو تدخلات خارجية استعمارية، وبالتالى لا أحد يزايد

على دور مصر ورغبتها فى استقرار ليبيا ووحدة ترابها وحماية ليبيا.

وأشار السعيدى فى نفس الوقت إلى أن مصر وليبيا لا تريدان الحرب ولا الدمار، ولكن الحرب إن فرضت فنحن لها جنباً إلى جنب مع الجيش العربى المصرى والسعودى والإماراتى والبحرينى.

وانتقد السعيدى دور جامعة الدول العربية ووصفه بالسلبى للغاية، وأشار إلى حديثه فى اجتماع للجامعة عام 2016، أثناء جلسة للبرلمان العربى، حيث قال إن الجامعة هى من أدخلت ليبيا فى هذا النفق المظلم، بعد ضغط قطرى واضح حتى تتوغل داخل الأراضى الليبية وتقود مع تركيا تلك الفوضى العارمة، لافتاً إلى أن بلاده لا تعول على جامعة الدول العربية، فالجامعة تشهد انشقاقاً كبيراً، بسبب وجود الـ«تميم» فى سدة الحكم بقطر، والذى يكره العرب بل يتآمر عليهم.

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وتابع السعيدى بأن تركيا تتصرف فى الغرب الليبى كأنه وطنها من دون استحياء، فلقد بدأ استغلال قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» وشوهدت طائرة من طراز (سى 130) تغادر القاعدة متجهة إلى إسطنبول أو أنقرة، لقد وصلت ليبيا إلى هذا المشهد العبثى من تمكن

الجماعات الإرهابية المتطرفة، وجلب الاستعمار التركى وتقويض عملية السلام بسبب «الاتفاق السياسى» الذى وقع فى مدينة الصخيرات بالمغرب، وفرضته الأمم المتحدة، وجاءت بحكومة ومجلس رئاسى ضد رغبة الشعب لتنفيذ مخططات إخوانية إرهابية فى ليبيا، وطالب السعيدى كل الدول العربية بأن تعيد النظر فى هذا الاتفاق الذى وصفه بجلب الخراب والدمار والاستعمار حيث مزق ليبيا وفقاً له مثلما مزق بول برايمر العراق الشقيق، فعندما يتم رفع الغطاء عن تلك الحكومة التى جلبت الميليشيات سيتم التوصل إلى حل سياسى حقيقى يوحد ليبيا، مشيراً إلى أن السراج وميليشياته يطمسون الهوية الليبية من خلال مرتزقة تركيا.

وحول دور باقى دول الجوار فى أزمة ليبيا، اشار السعيدى إلى أن دور تونس فى ليبيا مرهون للأسف بجماعة الإخوان المفسدين، التى فُصل لها ثوب مثل ثوب العراق، وهو دستور تونس الذى أقر عام 2011، وهناك أمواج تقذف بتونس شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، لذا لا تراهن ليبيا على تونس لحل الأزمة فالوضع التونسى أسوأ من ليبيا، لأن حل الأزمة الأمنية أسهل كثيراً من حل الأزمات السياسية، والجزائر تقول ما لا تفعله، والسودان مشغول بوضعه الداخلى الشائك، ودولتا النيجر وتشاد تؤمِّنان حدودهما فقط، لأنهما لا تملكان قوة الدعم والمساندة.

لذا تعول ليبيا الآن على الهوية العربية وعلى دور مصر تحديداً، لافتاً إلى أن إيطاليا أحد جيران ليبيا فى البحر المتوسط هى اللاعب الخبيث الذى يضرب ويخفى العصا، وهناك عصابات إيطالية تقوم بالدور الأبرز فى تهريب المحروقات والهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبى يدفع تلك الفاتورة، والاتحاد الأوروبى بصفة عامة منقسم بشكل واضح.