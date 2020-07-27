تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلنت السلطات الصحية الليبية، اليوم الاثنين، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي العدوى وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الإصابات الجديدة سجلت في مدن طرابلس والسواني وزليتن ومصراتة والزاوية والجفرة وجنزور وسبها. وزليتن ومصراتة والزاوية والجفرة وجنزور وسبها. كما سجل المركز 4 وفيات جديدة بالفيروس في الجفرة وسبها. Advertisements وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 2827 حالة، منها 2186 حالة لا تزال نشطة، و577 تماثلوا للشفاء، و64 حالة وفاة.

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