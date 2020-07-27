مقتل إرهابي في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل مسلح كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في أحد الأماكن المزدحمة بالعاصمة موسكو.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيان للجهاز أنه «تم قتل الإرهابي أثناء محاولته فتح النيران على عناصر الشرطة خلال محاولة القبض عليه».

وأضاف البيان أن «شقيق الإرهابي كان قد أبلغ عن تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية».