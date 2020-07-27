تمديد توقيف مدير مخابرات القدس

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة «عوفر» العسكرية مددت، توقيف كل من مدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو غالية لـ9 أيام، بذريعة استكمال التحقيق.
وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفقيه في 19 يوليو من الشهر الجاري، أثناء عودته إلى منزله بعد تفتيش مركبته، وأبو غالية بتاريخ 24 منه، بعد اقتحام منزله في بلدة العيزرية وتفتيشه.
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