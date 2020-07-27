5 مقاتلات رافال فرنسية إلى الهند

أقلعت أول خمس مقاتلات رافال طلبتها نيودلهي، من فرنسا إلى الهند حيث ستصبح سريعا في سلاح الجو الهندي بعد أسابيع على حادث حدودي مع الصين.

وأقلعت المقاتلات الخمس وعلى متنها طيارون من سلاح الجو الهندي من موقع «داسو أفياسيون» في ميرينياك جنوب غرب فرنسا كما أعلنت المجموعة في بيان.

وستصل المقاتلات، يوم الأربعاء، إلى قاعدة أمبالا الجوية شمال البلاد على بعد 200 كلم من الحدود الباكستانية والصينية.

وسيتم تزويدها بالوقود في الجو عدة مرات وستهبط في الظفرة في الإمارات حيث تملك فرنسا قاعدة جوية.

Advertisements

وأعلن سلاح الجو الهندي أن «الطيارين والعاملين على الأرض تلقوا تدريبات شاملة لاستخدام الطائرة بما في ذلك أنظمة التسلح المتقدمة التي باتت عملانية».

وأعلن السفير الهندي في فرنسا، شري جواد أشرف «أنها طائرة سريعة ومرنة ومتعددة الاستخدامات وفتاكة».

وأضاف «ستعزز قدراتنا الجوية وجهوزيتنا الدفاعية لكنها أيضا رمز شراكة استراتيجية بين فرنسا والهند».