اتهامات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل

تبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات عن عملية تسلل على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الإسرائيلية أن خلية إرهابية تابعة لحزب الله حاولت التسلل إلى داخل أراضيها، وأنها قامت بردعها وقامت طائراتها بغارات جوية وهمية على الجنوب اللبناني، ونفى «حزب الله» ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية، كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين «نجحنا في إحباط محاولة تسلل لخلية إرهابية إلى إسرائيل».



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