السودان: بدء أثيوبيا ملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق “إجراء أحادي غير مقبول”

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وأعلن السودان تحفظه على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث.

ونقل البروفيسور ياسر عباس وزير الري السوداني خلال الاجتماع الثلاثي، تحفظ بلاده على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا.

وقال إن هذه الخطوة تمثل سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية، كاشفا عن الآثار السلبية لهذا الإجراء الأحادي غير المقبول.

وأضاف وزير الري السوداني، أنه لضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات، يجب وضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.

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وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الآن، والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.

وتم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات، فيما استؤنفت اليوم المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بدعوة من جنوب رئيس جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأعرب السودان، مساء السبت، عن تطلعه لجولة مفاوضات حاسمة بمواقيت محددة لمعالجة القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.

وأشادت وزارة الري السودانية، ببيان الاتحاد الأفريقي، عقب القمة المصغرة للاتحاد التي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة، ووصفته بالمتوازن وأنه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.