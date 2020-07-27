كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تتراجع عن التنقيب في البحر المتوسط لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أرانتشا جونثاليث لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، في مؤتمر صحفي بإنقرة اليوم الأثنين، أن محادثات تركيا ساعدت بخفض التوترات بين بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول مسألة التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وقالت لايا إن توقف تركيا عن التنقيب عن الغاز لمدة شهر كان ممكنًا، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى نقطة الخلاف، بشأن النزاع حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

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وأضافت: "لقد توصلنا لبعض النقاط الأساسية حول التنقيب في شرق المتوسط وهذا كان حوارًا بناءًا لخفض التصعيد الموجود حاليًا".

وتابعت: "أعتقد أن توقف أنقرة عن التنقيب لشهر على الأقل لإعطاء مساحة للحوار بين الأطراف سيكون علامة تنم عن الثقة".

ورغم تصريحات لايا إلا أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو لم يذكر أي خطط عن توقف تركيا عن التنقيب وامتنع عن التعليق.